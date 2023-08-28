Суд над Дональдом Трампом по обвинению в попытке захвата власти начнется 4 марта 2024 года — накануне самого важного дня президентских праймериз
Судебный процесс над бывшим президентом США Дональдом Трампом по делу о попытке захвата власти начнется 4 марта 2024 года. Об этом сообщает CNN.
Защита Трампа просила отложить слушания до 2026 года, в то время как обвинение требовало начать их раньше — в январе 2024 года.
В первый день судебного процесса будет проводиться отбор присяжных.
Процесс над Трампом начнется в разгар президентских праймериз, которые будут проводиться с января по июнь. 5 марта, на следующий день после первого заседания суда, состоится Супервторник — в этот день праймериз пройдут в полутора десятках штатов.
Против бывшего президента сейчас расследуются еще три уголовных дела — фальсификации бизнес-отчетности, незаконном хранении секретных документов и попытке фальсификации результатов выборов.
Сейчас Трамп является фаворитом президентской гонки среди республиканцев. Даже если он будет осужден, это не помешает ему участвовать в выборах.