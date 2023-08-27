В Красноярске задержали подростков, которые перевернули портреты Пригожина и Уткина, установленные на городской площади

В Красноярске полиция задержала двух подростков, перевернувших портреты Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина, установленные на Красной площади после крушения самолета основателя ЧВК Вагнера. Одного из подростков, попытавшегося сбежать, полицейские повалили лицом на землю и скрутили. Второму подростку, пишет NGS24.RU, удалось скрыться от полиции, однако позднее он сам пришел в отделении.

Подросток, которого полицейские повалили на землю, рассказал изданию, что полицейские провели с ними беседу. «Так как мы ничего не разрушили… Штраф [будет] или [ограничатся] предупреждением. Я еще ничего не подписывал, объяснение пишу», — заявил он.

В пресс-службе МВД Красноярска, в свою очередь, сообщили NGS24.RU, что ограничатся разъяснительной беседой, штрафовать подростков не будут.

Самолет Евгения Пригожина вечером 23 августа разбился в Тверской области. в списке пассажиров бизнес-джета, согласно которому на борту находились, в числе прочих, Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин, известный по позывному «Вагнер», в часть которого была названа частная военная компания. Несмотря на то, что несколько дней гибель Пригожина и Уткина не была официально подтверждена, в ряде городов, в том числе в Санкт-Петербурге, появились стихийные мемориалы в честь лидеров ЧВК Вагнера.

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