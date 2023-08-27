Музей истории ГУЛАГа отменил показ фильмов о репрессиях, среди которых «Капитан Волконогов бежал», так и не выпущенный в прокат в РФ

Музей истории ГУЛАГа отменил запланированный на 27 августа показ фильмов о репрессиях — «Капитан Волконогов бежал» и «За нас с вами», пишет Sota.

Телеграм-канал «ку-ку», который ведет искусствовед Ксения Коробейникова, пишет, что решение не проводить показ было в последний момент принято департаментом культуры мэрии Москвы «после доносов особо возбужденных граждан».

Музей истории ГУЛАГа — учреждение, подведомственное правительству Москвы. На сайте музея информация о планировавшемся показе отсутствует. На официальном сайте мэра Москвы есть лишь анонс показа с пометкой, что «событие завершено».

Фильм Наташи Меркуловой и Алексея Чупова «Капитан Волконогов бежал», рассказывающий о капитане НКВД Федоре Волконогове, который должен добиться прощения у какой-нибудь из своих жертв, чтобы не попасть в ад, был в сентябре 2021 года показан на Венецианском кинофестивале. В РФ фильм должен был выйти в прокат в апреле 2022 года, но из-за начала вторжения войск РФ в Украину от показа ленты в российских кинотеатрах отказались.

«За нас с вами» — фильм Алексея Смирнова, в центр сюжета которого семья, живущая в коммунальной квартире в 1952 году, за год до смерти Сталина. Лента также не была в широком прокате в России, а вышла на стримингах.