Боксер Александр Усик защитил титул чемпиона, победив британца Даниэля Дюбуа. Он посвятил победу «моей Украине и ВСУ»

Украинский боксер Александр Усик подтвердил звание объединенного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе. В поединке, который прошел во Вроцлаве, Усик победил британца Даниэля Дюбуа нокаутом в девятом раунде, пишет Sport.ua.

После боя Усик поблагодарил всех за поддержку и заявил, что посвящает победу «моей Украине и ВСУ».

Мэр Киева Виталий Кличко, который до начала политической карьеры завоевал несколько чемпионских титулов в боксе, поздравил Усика с «блестящей победой». «И в финале победно звучал наш украинский гимн. Это очень важно и вдохновляюще!», — написал Кличко в телеграме.

36-летний Александр Усик в сентябре 2021 года впервые стал чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO) в супертяжелом весе. В 2022 году он успешно защитил титул объединенного чемпиона.