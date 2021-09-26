Украинский боксер Александр Усик победил британца Энтони Джошуа и стал чемпионом мира в супертяжелом весе

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Украинский боксер Александр Усик одержал победу над британцем Энтони Джошуа в чемпионском поединке в супертяжелом весе, проходившем в Лондоне. Об этом сообщает ESPN.

Бой продлился все 12 раундов. Все трое судей отдали победу Усику — 117:112, 116:112, 115:113.

Одержав верх над Джошуа, Усик завоевал титул чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO) в супертяжелом весе.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Усика с победой. «Украина возвращает свое. <…> Саня, спасибо. Все мы не спали, все мы не сомневались, все мы не сдерживали эмоций», — написал Зеленский в инстаграме.

34-летний Александр Усика за свою карьеру провел 19 боев и во всех одержал победы (в 13 боях — нокаутом). В карьере 31-летнего Джошуа было 24 победы (22 нокаутом) и два поражения. Британца прославил бой 2017 года, в котором он нокаутировал украинского боксера Владимира Кличко.

Усик ранее завоевал титул чемпиона мира в тяжелом весе (до 90,7 килограмма). Он решил перейти в супертяжелую категорию два года назад и провел в ней три поединка, включая бой с Джошуа.

Усик стал третьим боксером в истории, который сначала завоевал чемпионский титул в тяжелом весе, а после этого — в супертяжелом весе. Также он стал третьим украинским чемпионом в супертяжелом весе после Владимира и Виталия Кличко.

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