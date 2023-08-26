Народный артист РСФСР, режиссер и сценарист Глеб Панфилов умер в возрасте 89 лет, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора театра «Ленком» Марка Варшавера. Последние месяцы он восстанавливался после болезни — в мае сообщалось, что Панфилова госпитализировали с инсультом.

Глеб Панфилов родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. В ранние годы работал на свердловском телевидении, где снял несколько фильмов. В 1966 году начал работать на «Ленфильме», где снял первый художественный фильм «В огне брода нет». В 1970 году Панфилов снял фильм «Начало» с Инной Чуриковой в главной роли (во время съемок Панфилов женился на Чуриковой).

Панфилов — режиссер фильмов «Васса», «В круге первом», «Мать», «Тема», «Иван Денисович». В 1986 году дебютировал как театральный режиссер в театре «Ленком» постановкой «Гамлета» с Олегом Янковским в главной роли.

Глеб Панфилов — лауреат фестивалей в Локарно, Венеции и Берлине. В 1990 году на Каннском кинофестивале его наградили специальным призом за выдающиеся художественные достижения за фильм «Мать».

Жена Глеба Панфилова актриса Инна Чурикова умерла 14 января 2023 года в возрасте 79 лет.