Музей в Таганроге, пострадавший из-за ракетного удара, покажет «эпицентр падения ракеты» на экскурсии
Таганрогский художественный музей объявил, что 28 августа проведет экскурсию по своей территории, чтобы показать последствия ракетного удара по Таганрогу, произошедшего 28 июля. Внимание на это обратило издание «7×7».
«Сейчас у вас есть возможность посетить территорию пострадавшего музея, ощутить весь масштаб произошедшей трагедии, увидеть эпицентр падения ракеты и последствия ее удара», — сообщается на сайте музея. Экскурсия пройдет «строго по записи» в полдень 28 августа.
Художественный музей серьезно пострадал во время ракетного удара по Таганрогу 28 июля. Губернатор Ростовской области Василий Голубев говорил, что эпицентр взрыва пришелся на территорию музея. Всего из-за взрыва пострадали 22 человека.
В Минобороны РФ утверждают, что в Таганроге упали обломки сбитой украинской зенитной ракеты С-200, «переоборудованной в ударный вариант». Судя по видео предполагаемого удара по Таганрогу, по городу ударила ракета С-200, а не ее обломки, как заявило российское ведомство.