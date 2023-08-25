Во Владивостоке за несколько часов выпала почти половина месячной нормы осадков. Улицы города затоплены, 70 тысяч человек остались без электричества

Из-за циклона, проходящего через юг Приморского края, во Владивостоке за несколько часов выпала почти половина месячной нормы осадков, пишет РИА Новости.

Из-за аварийного отключения электричества, сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона, около 70 тысяч жителей остались без света.Аварийные бригады пытаются оперативно восстановить электроснабжение. Глава городской администрации Константин Шестаков уточнил, что без электричества остались жители 16 улиц.

Единственная в городе трамвайная линия остановлена из-за подтопления участка путей, федеральная траса Владивосток — Хабаровск в пригороде также подтоплена, из-за чего образовалась пробка на выезд из города.

Кроме того, сообщил Шестаков, на улицах Фадеева и Кипарисовой сошли сели, фиксируются сходы грунта и в других точках.

Глава администрации Владивостока призвал работодателям «отпустить по возможности сотрудников в течение дня, чтобы не создавать транспортного коллапса на дорогах и дать возможность людям быстрее добраться домой». Шестаков также попросил водителей без особой необходимости не выезжать в город.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко выступил с аналогичным призывом. «Сильные и очень сильные дожди на этот раз пришли во Владивосток, Артем, Хасанский округ, также на пути непогоды Уссурийск, Дальнереченский, Кировский и Надеждинский районы, Красноармейский округ», — написал он.

В Приморском крае в августа из-за тайфуна «Ханун» прошли ливни, которые привели к сильнейшему за последние 10 лет наводнению. С 3 по 23 августа, по данным метеорологов, в регионе уже выпало от 110 до 332,8 миллиметра осадков на территории 20 муниципальных образований. Новый циклон, который пришел в Приморский край 25 августа, по прогнозу, принесет еще 130 миллиметров осадков.

Из-за наводнений власти Приморского края рекомендовали муниципалитетам сдвинуть начало учебного года в школах и детских садах.

Что делать

В Приморье сильнейшее за последние 10 лет наводнение. Вот инструкция о том, как помочь пострадавшим (и что делать, если пострадали вы)

Что делать

В Приморье сильнейшее за последние 10 лет наводнение. Вот инструкция о том, как помочь пострадавшим (и что делать, если пострадали вы)