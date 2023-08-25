В Приморье ввели режим ЧС федерального масштаба после наводнения во Владивостоке

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за наводнения.

«Введен федеральный уровень реагирования. Это позволит краю более оперативно получить помощь от федерального центра, в том числе и финансовую для ликвидации последствий стихийного бедствия», — заявил губернатор.

Общий ущерб от наводнения, начавшегося в начале августа из-за тайфуна «Ханун», оценивается в семь миллиардов рублей, сообщил Кожемяко. По его словам, из-за обильных осадков, выпавших в регионе за две недели, пострадали более пяти тысяч домовладений, серьезный урон нанесен сельскому хозяйству, дорогам и социальным объектам.

Режим ЧС федерального масштаба в крае ввели после того, как во Владивостоке 25 августа за несколько часов выпала почти половина месячной нормы осадков, а улицы города затопило.

В Приморском крае 15 августа ввели режим ЧС из-за наводнения в регионе. До этого режим ЧС действовал в отдельных муниципалитетах.

В Приморском крае в первой половине августа начались ливни, вызванные тайфуном «Ханун». Из-за наводнения, ставшего крупнейшим за десять лет, оказались подтоплены десятки населенных пунктов. По оценке метеорологов, с 3 по 23 августа на территории 20 муниципальных образований Приморья выпало от 110 до 332,8 миллиметра осадков. Новый циклон, пришедший в регион 25 августа, по прогнозу, несет еще 130 миллиметров осадков.

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