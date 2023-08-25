Следственный комитет РФ сообщил, что во время следственных действий на месте крушения частного самолета основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина обнаружены тела десяти погибших. Чтобы установить их личности, проводятся молекулярно-генетические экспертизы, говорится в сообщении СК.

Также ведомство заявило, что извлекло бортовые самописцы разбившегося самолета. Детальный осмотр места происшествия продолжается.

В сообщении СК подчеркивается, что следствие тщательно проверит все возможные версии произошедшего.

Частный самолет Евгения Пригожина разбился в Тверской области 23 августа. Основатель ЧВК Вагнера числился в списке пассажиров, который публиковала Росавиация. Официально гибель Пригожина не подтверждена. После крушения самолета СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации транспортного средства (статья 263 УК). По данным властей, погибли десять человек, в том числе трое членов экипажа.

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