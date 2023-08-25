Премьеру второй части «Дюны» Дени Вильнева перенесли на весну 2024 года. Это пока крупнейший проект, на прокат которого повлияла забастовка актеров

Премьера фантастического фильма «Дюна: часть вторая», намеченная в Северной Америке на 3 ноября 2023 года, перенесена на 15 марта 2024 года, сообщает The Hollywood Reporter. Компания Legendary, снявшая сиквел «Дюны», приняла такое решение вместе со своим партнером по дистрибуции Warner Bros.

Перенос фильма связан с забастовкой актерской гильдии США, которая вместе с профсоюзом сценаристов начала протестовать после неудачных переговоров об условиях труда с крупными студиями и стриминговыми платформами.

Из-за забастовки актеров Тимоти Шаламе и Зендея, сыгравшие главные роли в «Дюне», не могут участвовать в глобальной рекламной кампании, поэтому, как отмечает Hollywood Reporter, фильм не сможет полностью реализовать свой кассовый потенциал.

По словам источников издания, Legendary не могла больше ждать с этим решением, поскольку Warners собиралась начать продвижение новой «Дюны» уже в начале сентября. Собеседники Hollywood Reporter, надеются, что перенос премьеры на более позднее время позволит актерам присоединиться к рекламной кампании по всему миру.

Издание отмечает, что это самый крупный кинопроект, на прокат которого повлияла забастовка актеров.

Фильм «Дюна» Дэни Вильнева вышел в 2021 году и собрал в мировом прокате более 400 миллионов долларов, несмотря на пандемию ковида и одновременный выход картины в кинотеатрах и на стриминговом сервисе HBO Max.

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