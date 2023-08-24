В Кемеровской области «Россия 1» показала предвыборные дебаты. Эфир продлился несколько секунд: никто из кандидатов не пришел

На телеканале «Россия 1» сорвались политические дебаты перед выборами в заксобрание Кемеровской области — никто из кандидатов на них не явился. Об этом пишет «Коммерсант».

В дебатах должны были принимать участие представители КПРФ и ЛДПР. В итоге трансляция продолжалась лишь несколько секунд — ведущий дебатов сообщил, что «в студию никто не пришел, поэтому эфир продолжит тематическое вещание».

В КПРФ заявили, что кандидат в губернаторы от партии Екатерина Грунтовая в это время встречалась с избирателями, поэтому не смогла участвовать в дебатах. В ЛДПР сказали, что в тот день в регион приезжал лидер партии Леонид Слуцкий, и все были заняты на соответствующих предвыборных мероприятиях.

Выборы в Кемеровской области пройдут в единый день голосования 10 сентября. В регионе будут избирать губернатора, а также законодательное собрание.