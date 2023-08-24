Суд в Москве арестовал двух фигурантов дела о гибели восьми человек на экскурсии по коллекторам. Они не признают себя виновными

Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал диггера Никиту Дубаса и гендиректора сервиса по продаже экскурсий «Спутник» Александра Кима по делу о гибели восьми человек во время экскурсии по подземным коллекторам Москвы. Об сообщает пресс-служба столичных судов.

Их обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 238 УК РФ).

Следствие считает 35-летнего Кима и 31-летнего Дубаса организаторами экскурсии, во время которой погибли восемь человек. Оба фигуранта дела не признали вину, сообщали в московской прокуратуре.

В «Спутнике» говорили, что сервис является информационным посредником, а не организатором экскурсий. По словам представителя компании, при бронировании «Спутник» предоставляет информацию об экскурсии и помогает связаться с организаторами, но о самом мероприятии участники договариваются самостоятельно. Преследование Кима осудили основатель компании-агрегатора по прокату автомобилей Localrent.com Кирилл Антошин, гендиректор сервиса по продаже аудиогидов WeGoTrip Александр Головатый и соосновательница краудлендинговой платформы Penenza Таисия Кудашкина. В поддержку Кима также опубликовали открытое письмо.

Сопровождал группу на экскурсии нанятый Дубасом диггер-гид Константин Филиппов. Сам Дубас в это время был в Беларуси, но после того, как узнал о пропавшей группе, приехал в Москву, где его задержали, рассказывал диггер Даниил Давыдов.

Третьего фигуранта дела — гендиректора компании «Авангард» Александра Лазовского — объявили в розыск. «Авангард» владеет сервисом PresentStar, где можно купить подарочные сертификаты на экскурсии, SPA-процедуры и другие виды досуга — в том числе на экскурсию, во время которой погибли восемь человек. СК утверждает, что Лазовский уехал в ОАЭ.

20 августа семь человек в сопровождении гида Константина Филиппова отправились на экскурсию по коллекторам реки Неглинки. Вскоре после того, как группа спустилась под землю, в Москве начался сильный дождь. Вода в коллекторах резко поднялась, в результате участники экскурсии и гид погибли.

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