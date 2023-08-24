«Русский добровольческий корпус» призвал наемников ЧВК Вагнера, «не совершавших военных преступлений», перейти на сторону Украины
«Русский добровольческий корпус» (РДК), воюющий на стороне Украины, записал видеообращение, адресованное наемникам ЧВК Вагнера. На видео говорит лидер РДК Денис Никитин (Капустин).
«Обращаюсь к бойцам ЧВК "Вагнер", для которых доблесть и честь имеют еще хоть какой-то смысл. Судя по всему, вчера были цинично казнены ваш отец-основатель и командиры. И вы прекрасно знаете, кто за этим стоит. Поэтому сейчас вы стоите перед серьезным выбором: либо встать в стойло министерства обороны РФ и служить цепными псами для палачей ваших командиров, или отомстить. Чтобы отомстить, вам нужно перейти на сторону Украины. Если вы не совершали военных преступлений, мы приглашаем вас в наши ряды. Давайте вместе закончим кровавую мясорубку „СВО“, а потом отправимся маршем на Москву. И в этот раз не будем останавливаться за 200 километров от МКАД, а дойдем до конца», — говорит лидер РДК в обращении.
В телеграм-канале группировки отмечается, что, если наемники добровольно перейдут на сторону Украины, то Вооруженные силы и Минобороны Украины якобы «гарантируют вам безопасность и достойные условия». Представители украинских властей это не комментировали.
В Тверской области 23 августа потерпел крушение самолет, на котором, предположительно, находились основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, командир ЧВК Дмитрий Уткин (он и есть Вагнер) и другие сотрудники военнизированной структуры. Авиакатастрофа произошла ровно через два месяца после начала мятежа, устроенного Пригожиным.