«Русский добровольческий корпус» призвал наемников ЧВК Вагнера, «не совершавших военных преступлений», перейти на сторону Украины

«Русский добровольческий корпус» ( ), воюющий на стороне Украины, записал видеообращение, адресованное наемникам . На видео говорит лидер РДК Денис Никитин (Капустин).

«Обращаюсь к бойцам ЧВК "Вагнер", для которых доблесть и честь имеют еще хоть какой-то смысл. Судя по всему, вчера были цинично казнены ваш отец-основатель и командиры. И вы прекрасно знаете, кто за этим стоит. Поэтому сейчас вы стоите перед серьезным выбором: либо встать в стойло министерства обороны РФ и служить цепными псами для палачей ваших командиров, или отомстить. Чтобы отомстить, вам нужно перейти на сторону Украины. Если вы не совершали военных преступлений, мы приглашаем вас в наши ряды. Давайте вместе закончим кровавую мясорубку , а потом отправимся маршем на Москву. И в этот раз не будем останавливаться за 200 километров от МКАД, а дойдем до конца», — говорит лидер РДК в обращении.

В телеграм-канале группировки отмечается, что, если наемники добровольно перейдут на сторону Украины, то Вооруженные силы и Минобороны Украины якобы «гарантируют вам безопасность и достойные условия». Представители украинских властей это не комментировали.

В Тверской области 23 августа потерпел крушение самолет, на котором, предположительно, находились основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, командир ЧВК Дмитрий Уткин (он и есть Вагнер) и другие сотрудники военнизированной структуры. Авиакатастрофа произошла ровно через два месяца после начала мятежа, устроенного Пригожиным.

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