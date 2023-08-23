Прокуратура не нашла нарушений в семье девочки, которая подала сигнал о помощи в эфире Первого канала

Прокуратура Владимирской области не нашла нарушений в семье восьмилетней девочки Вероники, показавшей в эфире Первого канала жест, который считается международным сигналом о помощи. Об этом изданию «Такие дела» рассказал матери девочки Карен Тунян.

По его словам, в прокуратуре города Мурома в ответ на его обращение заявили, что «оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется». Ранее Тунян обратился в прокуратуру с требованием об исполнении суда в отношении матери девочки. В ответ прокуратура Владимирской области начала проверку условий, в которых живет семья.

Тунян утверждает, что бывшая жена Кристина Боржова не дает ему видеться с дочерью Миланой — младшей сестрой Вероники. «Я не знаю, где ребенок и что с ним. Она просто не исполняет решение суда о порядке общения с ребенком. Более того, ведомство встало на ее сторону и просит отменить штрафы за предыдущие неисполнения судебного решения. Беззаконие власти на местах», — рассказал он, отметив, что прокуратура на это не реагирует.

Восьмилетняя Вероника из города Муром и ее семья стали героями выпуска программы «Мужское и женское», который вышел в эфир 21 июня. В нем рассказывалось о том, как Кристина Боржова и ее бывший муж Карен Тунян ведут борьбу за общего ребенка — младшую сестру Вероники. Бывшие супруги также обвиняли друг друга в домашнем насилии. Знала ли девочка, что означает жест, который она показала, неизвестно, но она повторила его несколько раз.

После того как на жест девочки обратили внимание СМИ, Следственный комитет начал доследственную проверку. О ее результатах не сообщалось. Боржова заявила, что показать этот жест ее дочь просили сотрудники Первого канала, чтобы отснять заново дубль, если девочка начнет запинаться.

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Восьмилетняя девочка показала в эфире Первого канала жест, считающийся международным сигналом о помощи Теперь условия ее жизни проверит Следственный комитет

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Восьмилетняя девочка показала в эфире Первого канала жест, считающийся международным сигналом о помощи Теперь условия ее жизни проверит Следственный комитет