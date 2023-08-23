«ВЧК-ОГПУ»: на борту разбившегося самолета находился командир ЧВК Вагнера Дмитрий Уткин, он же «Вагнер»

Анонимный телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» утверждает, что на борту бизнес-джета, разбившегося в Тверской области, находился командир ЧВК Вагнера Дмитрий Уткин.

Уткин — «правая рука» Евгения Пригожина, его позывной «Вагнер» послужил названием для ЧВК Вагнера.

В Тверской области вблизи населенного пункта Куженкино упал частный самолет Embraer Legacy, совершавший рейс Москва — Петербург. На борту находились 10 человек, в том числе три члена экипажа. По предварительной информации, все находившиеся на борту погибли. Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин значился среди пассажиров разбившегося самолета, сообщила Росавиация.

Связанный с ЧВК Вагнера телеграм-канал Grey Zone утверждает, что разбившийся в Тверской области бизнес-джет «сбит огнем из ПВО в Бологовском районе Тверской области».

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