Соратники Навального рассказали, что дочерняя компания «Роснефти» подарила капитану яхты Путина квартиру в Сочи за 30 миллионов рублей

Полигон научного центра «Биосфера» подарил капитану яхты президента РФ Владимира Путина «Грейсфул» Александру Можайскому квартиру в Сочи, сообщил расследователь команды Алексея Навального Георгий Албуров.

Соратник оппозиционера опубликовал в своем твиттере договор о дарении квартиры в Центральном районе Сочи. В документе говорится, что компания безвозмездно передает недвижимость площадью 79,3 квадратных метра в собственность Можайского.

По словам Албурова, полигон «Биосфера» — дочерняя компания «Роснефти» и спонсирует постройку «дворца Путина» в Геленджике, а квартира, которую подарили Можайскому, стоит 30 миллионов рублей.

«„Роснефть“ просто подарила квартиру в Сочи за 30 миллионов рублей. Чтобы ему [Можайскому] было ближе добираться до рабочего места — стоянки яхты в сочинском порту», — написал Албуров.

Накануне сторонники Навального выпустили расследование о том, что на 82-метровую яхту «Грейсфул», которой пользуется Путин, только в 2022 году, после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину, было потрачено три миллиарда рублей. Несмотря на то, что «Грейсфул» попала под западные санкции, в масштабном переоснащении яхты участвовали помощники из Европы, Турции и ОАЭ.

Расследование о яхте Путина

На яхту Путина во время войны потратили три миллиарда рублей. Соратники Навального рассказали и показали, как она выглядит На ней есть ковер за пять миллионов и бронированные зонтики

Расследование о яхте Путина

На яхту Путина во время войны потратили три миллиарда рублей. Соратники Навального рассказали и показали, как она выглядит На ней есть ковер за пять миллионов и бронированные зонтики