Соратники Навального рассказали, что дочерняя компания «Роснефти» подарила капитану яхты Путина квартиру в Сочи за 30 миллионов рублей
Полигон научного центра «Биосфера» подарил капитану яхты президента РФ Владимира Путина «Грейсфул» Александру Можайскому квартиру в Сочи, сообщил расследователь команды Алексея Навального Георгий Албуров.
Соратник оппозиционера опубликовал в своем твиттере договор о дарении квартиры в Центральном районе Сочи. В документе говорится, что компания безвозмездно передает недвижимость площадью 79,3 квадратных метра в собственность Можайского.
По словам Албурова, полигон «Биосфера» — дочерняя компания «Роснефти» и спонсирует постройку «дворца Путина» в Геленджике, а квартира, которую подарили Можайскому, стоит 30 миллионов рублей.
«„Роснефть“ просто подарила квартиру в Сочи за 30 миллионов рублей. Чтобы ему [Можайскому] было ближе добираться до рабочего места — стоянки яхты в сочинском порту», — написал Албуров.
Накануне сторонники Навального выпустили расследование о том, что на 82-метровую яхту «Грейсфул», которой пользуется Путин, только в 2022 году, после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину, было потрачено три миллиарда рублей. Несмотря на то, что «Грейсфул» попала под западные санкции, в масштабном переоснащении яхты участвовали помощники из Европы, Турции и ОАЭ.