РИА Новости: на месте крушения самолета Пригожина нашли тела восьми погибших

Тела восьми погибших обнаружили на месте крушения частного самолета Embraer в Тверской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Как пишет телеграм-канал Baza, почти все погибшие сильно обгорели. Кроме того, по данным канала, у одного из погибших оторвана голова, у другого — сильно раздроблено лицо.

В МЧС РФ ранее сообщили, что на борту частного самолета, разбившегося в Тверской области, находились 10 человек, по предварительной информации, все они погибли.

В Росавиации говорили, что в списке пассажиров значился основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин.

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