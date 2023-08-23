РИА Новости: на месте крушения самолета Пригожина нашли тела восьми погибших
Источник: РИА Новости
Тела восьми погибших обнаружили на месте крушения частного самолета Embraer в Тверской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Как пишет телеграм-канал Baza, почти все погибшие сильно обгорели. Кроме того, по данным канала, у одного из погибших оторвана голова, у другого — сильно раздроблено лицо.
В МЧС РФ ранее сообщили, что на борту частного самолета, разбившегося в Тверской области, находились 10 человек, по предварительной информации, все они погибли.
В Росавиации говорили, что в списке пассажиров значился основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин.