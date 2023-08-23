Nestle повысит цены на детское питание и готовые завтраки из-за снижения курса рубля

Nestle с 4 сентября повысит на 9% цены на детское питание, в том числе на заменители грудного молока (NAN, Nestogen, Nestle и Gerber), а также на готовые завтраки (Nesquik, Cosmostars, «Хрутка») и растворимые напитки из какао. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письма компании ритейлерам.

Подорожание детского питания компания объяснила снижением курса рубля — более чем на 30% с начала 2023 года. В случае с напитками из какао повышение цен также связано с ростом мировых цен на сырье и сахар.

По мнению опрошенных изданием экспертов, вслед за Nestle о повышении цен могут объявить другие производители детского питания. «Коммерсант» отмечает, что основными производителями заменителей грудного молока в России помимо Nestle являются Danone и InfaPrim, выпустившие в 2021 году совокупно около 32 тысяч тонн продукции при внутреннем потреблении в 40 тысяч.

В компании «Прогресс» (бренд «ФрутоНяня») возможное повышение цен назвали «предсказуемым из-за роста стоимости сырья, логистики и расходов на персонал». Danone и InfaPrim на запрос журналистов не ответили.

В Минсельхозе заявили, что «дополнительно уточнят» позицию Nestle, и добавили, что в целом в России «стоимость базового сырья для детского питания и готовых завтраков стабильна».

В марте 2022 года после начала полномасштабного российского вторжения в Украину Nestle объявила, что ее «известные бренды» не будут представлены на российском рынке. В компании заявили, что сконцентрируют свою деятельность в России не на заработке, а на предоставлении необходимых продуктов питания (таких как детское или медицинское питание) в соответствии с принципом «базового права на еду».