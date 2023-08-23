Глава Белгородской области сообщил о троих погибших в результате атаки беспилотника мирных жителях
В результате атаки беспилотника на санаторий в селе Лавы Валуйского округа Белгородской области погибли трое мирных жителей, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Вооруженные силы Украины сбросили с беспилотника взрывное устройство, когда люди находились на улице», — написал Гладков в телеграме. Два человека, по его словам, погибли на месте, еще один позднее умер в больнице.
Ранее Гладков писал, что на санаторий с дрона сбросили две гранаты. Тогда данных о погибших и пострадавших у него не было, Гладков сообщал лишь, что в здании санатория выбиты окна и повреждены стены.
С начала полномасштабного российского вторжения в Украину власти Белгородской области практически ежедневно сообщают об обстрелах приграничных районов региона или атаках беспилотников.