Телеграм-каналы Baza и Mash сообщили, что среди одной из версий крушения самолета Евгения Пригожина, разбившегося в Тверской области, рассматривается теракт. Сейчас информацию проверяют спецслужбы, отмечает Mash.

Самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Петербург, разбился в Тверской области. На борту находились 10 человек, среди них три члена экипажа. По предварительной информации, все находившиеся на борту погибли. В Росавиации заявили, что основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин значился среди пассажиров самолета. Телеграм-канал Grey Zone, связанный с ЧВК Вагнера, утверждает, что разбившийся бизнес-джет «сбит огнем из ПВО».

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Авиакатастрофа в Тверской области произошла через два месяца после мятежа основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина в конце июня.

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