В Воронеже арестовали на 12 суток украинского беженца, который срывал нашивки с буквой Z с одежды детей в пункте временного размещения

Железнодорожный районный суд Воронежа арестовал на 12 суток и оштрафовал на 35 тысяч рублей 38-летнего Владимира Заклязминского, который срывал нашивки с символом вторжения России в Украину с одежды детей в пункте временного размещения.

Заклязминского признали виновным по протоколам о мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 КоАП) и «дискредитации» российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП), сообщает «Медиазона» со ссылкой на карточки дела в суде.

По версии МВД РФ, в мае 2023 года Заклязминский совершил действия, направленные на «дискредитацию» Вооруженных сил РФ, нецензурно выражался в адрес военных, а также проявил агрессию в отношении детей.

Заклязминского задержали 19 августа. В тот же день сотрудник РЕН ТВ Дмитрий Зименкин опубликовал видео, на котором женщина спрашивает мужчину по имени Вова, зачем он снял нашивку с ее ребенка. Из разговора следует, что мужчина снимал с одежды детей нашивки с буквой Z и , поскольку он против войны и носить такое «западло».

Сотрудник РЕН ТВ утверждал, что герой видео — беженец из Украины, а разговор, попавший на запись, произошел в пункте временного размещения. К посту об этом он прикрепил записки других беженцев, сообщивших, что Заклязминский и женщина по фамилии Кондратьева выкрикивали в пункте размещения лозунги в поддержку Украины.

По данным «Медиазоны», в июле Заклязминского уже один раз оштрафовали на 30 тысяч по протоколу о «дискредитации» армии РФ — из-за высказываний против войны.