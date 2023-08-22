По данным Baza, в ходе боя с диверсантами в Брянской области ранены несколько пограничников

Несколько пограничников получили ранения во время стрелкового боя с украинскими диверсантами в Брянской области, утверждает телеграм-канал Baza.

Днем 22 августа группа диверсантов из Украины предприняла попытку прорыва государственной границы в Климовском районе, сообщал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Благодаря слаженным и героическим действиям подразделений пограничного управления ФСБ России по Брянской области, Министерства обороны, спецподразделений управления Росгвардии по Брянской области атака была отражена», — писал чиновник в телеграме.

По сведениям Baza, нарушителей границы обнаружили около полудня вблизи поселка Луговой. Диверсанты были вооружены автоматическим оружием, их атака поддерживалась минометным огнем. Точное количество нападавших, а также раненых пограничников издание не приводит.

Местные власти заявили, что после атаки продолжают «мероприятия по обеспечению безопасности мирных жителей».

Минобороны РФ ничего про рейд в Брянской области не сообщало. Ведомство лишь отчитывалось, что в ночь на 22 августа в регионе были подавлены комплексами радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение два украинских беспилотника.

16 августа Федеральная служба безопасности РФ заявляла, что пресекла попытку проникновения «украинской диверсионно-разведывательной группы» на территорию Брянской области в приграничном Стародубском районе. В результате боестолкновения были убиты четверо диверсантов, утверждали в спецслужбе.

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