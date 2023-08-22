«Коммерсант»: беспилотник, упавший в подмосковном Красногорске, сбили из антидронового ружья

Один из двух беспилотников, обнаруженных в ночь на 22 августа в Подмосковье, был сбит не из зенитно-ракетного комплекса «Панцирь-С1», которые обычно используются для отражения воздушных атак в регионе, а с помощью антидронового ружья. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, дрон, летевший над Красногорском, сбил стрелок-наблюдатель, в результате чего беспилотник взорвался в воздухе и развалился на части. Минобороны РФ специально привело стрелков в усиленную готовность в ночь на вторник, ожидая атак в День государственного флага.

Антидроновые ружья активно применяются в зоне и на границе с Украиной, но впервые такое оружие было успешно использовано в столичном регионе, утверждает «Коммерсант».

Представитель компании FlyDrone Александр Каниовский в комментарии радиостанции «Коммерсант FM» рассказал об оружии следующее: «Антидроновые ружья будут эффективно работать только с расстояния 200-250 метров. Второе — вы должны будете знать, откуда летит этот дрон. Третье — ружье будет эффективно работать только против квадрокоптеров. Против беспилотников самолетного типа оно почти ничего не сможет противопоставить».

Как сообщал губернатор Московской области Андрей Воробьев, в ночь на 22 августа российские силы ПВО сбили два беспилотника в Подмосковье: в Часцах в Одинцовском городском округе и в Красногорске, в Павшинской пойме. В результате взрыва дрона над Красногорском были повреждены крыша и окна многоэтажного дома, а также 15 припаркованных рядом автомобилей.

Минобороны РФ отчиталось, что ночью российские военные пресекли «попытку киевского режима осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами». Два дрона были сбиты в Подмосковье, еще два — подавлены комплексами радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение над территорией Брянской области. «В результате пресеченных террористических атак пострадавших нет», — заявили в ведомстве.

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