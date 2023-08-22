Еще один независимый депутат из Новосибирска обнаружил в своей приемной следы установки скрытой камеры

Еще один независимый депутат из коалиции «Новосибирск 2020» — Антон Картавин — обнаружил следы того, что в его приемной была установлена скрытая видеокамера. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

Помощники депутата нашли обрезанный кабель от, как считает Картавин, скрытой камеры. Саму камеру они не нашли. Депутат предположил, что ее забрали после того, как аналогичное устройство у себя в приемной обнаружила другой независимый новосибирский депутат Светлана Каверзина.

Каверзина нашла скрытую видеокамеру во время ремонта в своей приемной 18 августа. Она решила, что сотрудники одного из силовых ведомств установили камеру недавно, в том числе потому, что на проводах стояла фабричная отметка «11.2022». Такую же отметку Картавин обнаружил на обрезанном кабеле в своем кабинете.

19 августа кто-то забрал камеру из приемной Каверзиной. Она обратилась в полицию. Картавин сообщил, что в ближайшее время тоже подаст заявление о незаконной слежке.

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