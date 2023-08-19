Независимый депутат из Новосибирска Светлана Каверзина нашла в своем кабинете скрытую камеру. На следующий день камера исчезла

Новосибирский депутат Светлана Каверзина обнаружила скрытую видеокамеру в своей приемной, расположенной на первом этаже жилого дома. Об этом Каверзина сообщила в своем телеграм-канале.

По ее словам, устройство она нашла во время ремонта в кабинете. Камера располагалась прямо над ее столом. «Знаете, когда думаешь, что нас могут прослушивать, представляешь что-то современное и миниатюрное. Жизнь разочаровывает: сильно не парились, скотч да шпатлевка», — написала Каверзина.

Депутат считает, что камеру установили недавно, поскольку скотч еще не высох, а на проводах стояла фабричная отметка «11.2022». В разговоре с «7×7. Горизонтальная Россия» Каверзина отметила, что заехала в эту приемную только в сентябре 2022 года. По ее мнению, прослушку установили сотрудники одного из силовых ведомств.

Депутат также рассказала, что скрытая камера, которую она оставила на столе в приемной, на следующее утро пропала. При этом провода подключения в коридоре кто-то «аккуратненько обрезал».

Позднее Каверзина сообщила, что подала заявление в полицию по поводу произошедшего. Также она обратилась в администрацию Новосибирского района, чтобы чиновники попытались найти тех, кто забрал устройство, по камерам дома.

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