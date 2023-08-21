На киевском направлении Московской железной дороги подожгли релейный шкаф. Нарушен график движения поездов
Источник: РИА Новости
На станции Солнечная киевского направления Московской железной дороги около 06:00 злоумышленники подожгли релейный шкаф, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей РЖД.
«Поезда киевского направления в обе стороны следуют со значительным отставанием от графика», — заявили в железнодорожной компании, добавив, что на месте происшествия работают ремонтные бригады.
Киевское направление Московской железной дороги ведет от Киевского вокзала в Москве через Брянск до блокпоста Зерново на границе с Украиной и обратно. В марте 2023 года сообщалось, что Киевское направление собираются переименовать в Калужское в целях «упрощения навигации для пассажиров».
Станция Солнечная расположена в черте Москвы в 16 километрах от Киевского вокзала.