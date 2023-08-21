Активистку Катерину Майерс, служившую до трансгендерного перехода в ФСБ, оштрафовали на 300 тысяч рублей. Ее обвинили в нарушении защиты гостайны

Московский областной суд оштрафовал трансгендерную активистку Катерину Майерс на 300 тысяч рублей по делу о нарушении требований по защите государственной тайны (часть 1 статьи 283.2 УК), сообщил «Медиазоне» ее адвокат Константин Ерохин.

Майерс (до трансгендерного перехода была капитаном ФСБ Александром Чумаковым) и ее адвокат дали подписки о неразглашении тайны следствия, поэтому подробности дела не раскрываются. Ерохин лишь сообщил, что обвинения были связаны с попыткой незаконного пересечения госграницы лицом, имеющим когда-то доступ к гостайне, которую он и его подзащитная не оспаривают.

Дело рассматривалось в закрытом режиме и в особом порядке, так как подсудимая признала вину. Гособвинение, по словам адвоката, просило назначить штраф в размере 400 тысяч рублей.

Уроженец Читы Александр Чумаков в конце 2021 года уволился из пограничной службы ФСБ, где работал 12 лет. В январе 2022 года Катерина Майерс сообщила о своем трансгендерном переходе.

В декабре 2022 года Майерс попыталась выехать в Мексику по документам, полученные после трансгендерного перехода, но пограничники отказались ее выпускать. Они объяснили, что до 2026 года Майерс запрещено выезжать за пределы России как носителю гостайны. По словам Майерс, она хотела покинуть Россию из-за поступающих в ее адрес угроз. Об уголовном деле в отношении Майерс стало известно в феврале 2023 года, у трансгендерной активистки тогда провели обыск.