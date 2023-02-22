В Москве задержали трансгендерную активистку Катерину Майерс. До трансгендерного перехода она служила в ФСБ

В Москве после обыска задержали трансгендерную активистку Катерину Майерс (до трансгендерного перехода она была капитаном ФСБ Александром Чумаковым). Об этом сообщили телеведущая Ксения Собчак, издание Republic и телеканал «Дождь» со ссылкой на друзей задержанной.

По словам собеседников журналистов, рано утром в квартиру Майерс пришли сотрудники полиции. При обыске изъяли книги на ЛГБТ-тематику, флакон с гормонами, дневник Майерс и документы, в том числе связанные с ее бывшим местом работы.

После обыска Майерс увезли в следственное управление ФСБ. По словам друзей задержанной, против нее возбудили уголовное дело за попытку покинуть Россию в декабре 2022 года. По какой статье возбуждено дело, неизвестно. Собеседники журналистов также утверждают, что у Майерс забрали телефон — она не выходит на связь более шести часов.

Обновление. Катерина Майерс сообщила, что ее отпустили из следственного управления ФСБ. «Меня только отпустили. Я под подпиской», — написала она в своем телеграм-канале, не раскрыв, в чем ее подозревают.

В конце 2021 года уроженец Читы Александр Чумаков уволился из пограничной службы ФСБ после 12 лет. В январе 2022 года Катерина Майерс сообщила о своем трансгендерном переходе.

В декабре Майерс пыталась выехать в Мексику на отдых по новым документам, но пограничники отказались ее выпускать. Они объяснили, что до 2026 года Майерс запрещено выезжать за пределы России как носителю гостайны.

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