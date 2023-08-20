В Петербурге администрация Левашовского кладбища и активисты-«патриоты» помешали иностранным дипломатам провести акцию памяти репрессированных поляков

Администрация Левашовского мемориального кладбища, откуда исчез памятник польским жертвам политических репрессий, не пустила иностранных дипломатов и членов «Мемориала» на территорию. Об этом сообщили общество «Мемориал» и генеральный консул Польши в Петербурге Гжегож Сьлюбовский.

20 августа, в годовщину начала «польской операции» НКВД, члены «Мемориала», представители консульств Польши, Германии, Швеции и Норвегии, а также конгресса поляков Петербурга собирались провести акцию памяти и возложить цветы.

Администрация не впустила их на территорию кладбища, заявив, что с 19 по 23 августа «санитарный день для инвентаризации деревьев, представляющих угрозу», рассказали в «Мемориале». У входа на кладбище участников акции также встретили активисты с плакатами. В итоге акция прошла у ворот кладбища.

Левашовское мемориальное кладбище, также известное как Левашовская пустошь, находится на месте бывшего расстрельного полигона НКВД времен сталинских репрессий 1937–1953 годов. Там захоронены около 45 тысяч репрессированных разных национальностей.

В июле стало известно, что с Левашовского кладбища исчез памятник польским жертвам политических репрессий. Источник ТАСС в администрации Петербурга заявил, что памятник отправили на реставрацию после нападения вандалов.

Мемориал памяти жертв «польской операции» НКВД, расстрелянных в Ленинграде в годы Большого террора, был создан в 1993 году по инициативе общества «Полония» и «Союза поляков».