Дети юриста из города Мирный Архангельской области Лидии Прудовской, обвиняемой в повторной «дискредитации» российской армии, были вызваны на допрос в качестве свидетелей.

Допрос прошел 31 июля. Брата и сестру допрашивали по отдельности, каждого в течение 15 минут. За разговором следователя с девятилетней Алисой и десятилетним Женей, пишет «Адвокатская улица», наблюдали педагог-психолог и представитель органов опеки.

Перед допросом Прудовская рассказала детям об их правах и о возможности сослаться на 51-ю статью Конституции — «Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников».

По словам Прудовской, после допроса дети не жаловались на давление взрослых, но сама ситуация сильно напугала девочку — и она попросила маму больше не отправлять ее к следователю.

Юристы, опрошенные «Адвокатской улицей», заявили, что допрос был проведен в соответствии с законом, но само решение привлечь к делу несовершеннолетних их удивило. Они не исключили, что речь идет о попытке давления и запугивания семьи обвиняемой. Такой метод «может стать нормой в „политических“ делах», предупредила адвокат Мари Давтян.

Прудовская опасается, что власти могут под предлогом уголовного дела отнять у нее десятилетнего Женю, которого она усыновила. «Что они могут придумать, чтобы его забрать, я не могу предположить. Но так как у нас в стране законы не очень соблюдаются, есть опасение, что могут [уголовным делом] как-то воспользоваться», — заявила она.

В сентябре 2022 года Прудовскую привлекали к административной ответственности за антивоенные посты во «ВКонтакте», а в июле 2023 года стало известно, что на нее завели уже уголовное дело — о повторной «дискредитации» российской армии (ч. 1 ст. 280.3 УК) — и вызвали на допрос и ее саму, и ее детей. Прудовская и ее адвокат дали подписки о неразглашении и не могут комментировать дело. По данным «Адвокатской улицы», поводом для уголовного преследования в основном стали репосты во «ВКонтакте».

Максимальное наказание по уголовной статье о «дискредитации» армии предусматривает до семи лет лишения свободы.