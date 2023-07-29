В Архангельской области двух несовершеннолетних вызвали в СК на допрос по делу их матери. Ее обвиняют в «дискредитации» армии РФ

В Архангельской области Следственный комитет вызвал 9-летнюю девочку и 10-летнего мальчика на допрос в качестве свидетелей по уголовному делу против их матери: ее подозревают в «дискредитации» российской армии. О получении повесток изданию Sota сообщила мать детей Лидия Прудовская.

По словам Прудовской, 28 июля следователь вручил ей три повестки о вызове на допрос: ей самой как подозреваемой, а ее детям как свидетелям. О самом деле Прудовская узнала 24 июля — в тот день она получила копию постановления суда об обыске в ее квартире. Следственные действия пока не проводились.

По данным издания, Прудовская с детьми проживает в закрытом городе Мирный , возле которого находятся космодром «Плесецк» и несколько воинских частей. В сентябре 2022 года Прудовскую привлекали к административной ответственности за антивоенные посты во «ВКонтакте».

Административную и уголовную ответственность за «дискредитацию» российской армии депутаты Госдумы ввели через неделю после начала полномасштабной войны в Украине. Максимальное наказание по уголовной статье о «дискредитации» армии предусматривает до семи лет лишения свободы.

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