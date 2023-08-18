Псковский священник освятил восьмиметровый памятник Сталину в Великих Луках и рассказал о пользе репрессий. Епархия начала проверку

Великолукская епархия РПЦ проверит действия настоятеля храма в честь иконы Божией Матери Всецарица в деревне Русаново иерея Антония (Татаринцева), который 15 августа принял участие в открытии восьмиметрового памятника Иосифу Сталину на территории местного завода «Микрон», сообщила пресс-служба епархии.

«Священнослужители приняли участие в данном мероприятии без благословения и согласования с Епархиальным управлением. Следует отметить, что их действия и высказывания не являются выражением позиции священноначалия Русской православной церкви и отражают их личные взгляды и убеждения», — заявили в епархии.

Как пишет Sota, во время церемонии открытия иерей освятил памятник, а также заявил, что в годы правления Сталина «церковь пострадала», но «благодаря этому теперь есть множество новомучеников и исповедников».

Слова иерея осудил заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Савва (Тутунов), назвав их «возмутительными» и «кощунственными». «Да, Господь обратил зло во благо, явив в дни гонений стойкость в вере множества христиан, которые теперь нам служат примером. Но злодеяния от этого меньшим злом не становятся и никак не следует испытывать чувство благодарности в адрес гонений и гонителей», — заявил Тутунов, добавив, что ситуация «взята на контроль в центральном церковном аппарате».

Восьмиметровый памятник Сталину установили возле проходной завода «Микрон» в Великих Луках Псковской области 15 августа. Первоначально памятник, созданный в 2019 году, собирались установить в Волгограде, но местные власти отказались. После этого инициативная группа рассматривала варианты установки памятника в Московской области или Воронеже, но не получила согласия властей.

В последние годы в России все чаще устанавливают памятники Иосифу Сталину. Первый памятник Сталину в истории современной России установили в 2015 году на территории мясокомбината «Звениговский» в марийском поселке Шелангер.

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