Восьмиметровый памятник Сталину, от которого отказались Волгоград, Воронеж и Подмосковье, установили на заводе в Великих Луках

Памятник Иосифу Сталину работы скульптора Михаила Красильникова установили возле проходной завода в Великих Луках Псковской области, сообщает РИА Новости.

Первоначально памятник Сталину, созданный в 2019 году, собирались установить в Волгограде, «но из-за позиции региональных властей реализовать не получилось», сообщил агентству замглавы фонда сохранения культурного наследия «Русский витязь» Владимир Паршиков.

Инициативная группа, как отмечает РИА Новости, рассматривала варианты, что памятник Сталину установят в Московской области или Воронеже, но не получила согласия властей. «Сегодня, спустя три года поисков, смогли установить памятник на территории завода „Микрон“», — заявил Паршиков.

«Это очень важно, что нашлись единомышленники среди руководства завода, в трудовом коллективе. Люди выразили желание каждый день, приходя на работу, видеть памятник Иосифу Сталину», — добавил он.

В последние годы в России все чаще устанавливают памятники Иосифу Сталину. В сентябре 2015 года первый в истории современной России памятник Сталину поставили на территории мясокомбината «Звениговский» в марийском поселке Шелангер. В мае 2019 года в Новосибирске бюст Сталина поставили во дворе областного комитета КПРФ. В декабре 2022 года памятник Сталина, сидящего на скамейке, установили на территории частной школы «Смеем мечтать» в Набережных Челнах. В Волгограде в феврале 2023 года бюст Сталина установили возле музея-панорамы «Сталинградская битва» — в 120 метрах от памятника жертвам политических репрессий.

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