Из пермской школы уволилась директор, которую провоенные активисты обвиняли в отказе проводить «Разговоры о важном» с участниками «СВО»

Директор пермской школы № 12 с углубленным изучением немецкого языка Елена Ракинцева уволилась из учебного заведения, сообщает местное издание Properm.ru со ссылкой на городской департамент образования.

«Трудовой договор [с Ракинцевой] был заключен до марта 2026 года, трудовые отношения прекращены 15 августа 2023 года по инициативе работника», — заявили в департаменте. Обязанности директора будет исполнять заместитель Ракинцевой Алла Зобнина.

О том, что Ракинцева может уволиться с поста директора школы, стало известно в начале июня — после того, как в учебное заведение стали приходить сотрудники ФСБ, а также провоенные активисты, обвинявшие руководство школы в нежелании проводить с участниками .

Ученики школы рассказывали, что «Разговоры о важном» в школе проводились, но в формате классных часов с заданиями «на общение и тимбилдинг». Учителя говорили журналистам, что директор учреждения настаивала на том, что школа — вне политики.

Пермская школа № 12, как сообщали СМИ, до недавнего времени была одной из немногих школ в России, где ученики могли получить немецкий языковой диплом и поступить в вузы Германии без дополнительных экзаменов. С 1997 года в школе преподавали учителя из Германии и работала программа обмена для учеников. Сама Елена Ракинцева называла учебное заведение «одной из лучших лингвистических школ» в стране.

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