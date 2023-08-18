Danone в России переименуют в «Эйч энд Эн». После национализации компанию возглавил племянник Кадырова
Российское юридическое лицо компании Danone — АО «Данон Россия» — в сентябре будет переименовано в «Эйч энд Эн» (Health and Nutrition), сообщают «Интерфакс», РИА Новости и профильные СМИ.
В свою очередь ООО «Данон трейд» получит название «Эйч энд Эн Трейд», говорится в письме организации своим контрагентам, которое оказалось в распоряжении журналистов.
В компании смену названия не комментировали.
В июле президент России Владимир Путин подписал указ о передаче доли иностранных акционеров пивоваренной компании «Балтика» и концерна Danone «во временное управление Росимуществу».
После национализации гендиректором ООО «Данон Россия» стал Якуб Закриев — племянник главы Чечни Рамзана Кадырова.
Почему окружению Кадырова достался российский бизнес Danone и какие еще активы контролирует клан, мы рассказывали в подкасте «Что случилось».