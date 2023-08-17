Турция направила предупреждение Москве после того, как российские военные открыли предупредительный огонь по сухогрузу в Черном море

Турция направила предупреждение Москве с просьбой избегать дальнейшей эскалации после того, как российские военные 13 августа открыли предупредительный огонь, чтобы остановить в Черном море сухогруз «Сукра Окан». Об этом сообщил Центр по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям администрации президента Турции Реджепа Эрдогана.

Судно шло под флагом Палау, при этом владелец сухогруза и экипаж были гражданами Турции.

«После вмешательства [России] наши партнеры в Российской Федерации были соответствующим образом предупреждены о необходимости избегать подобных действий, которые приводят к эскалации напряженности в Черном море», — говорится в сообщении.

Как отмечает Daily Sabah, таким образом в офисе Эрдогана ответили на критику за то, что Анкара не выступила с публичным комментарием инцидента. В Центре заявили, что технически отреагировать на инцидент должна Палау.

«Даже если владелец судна Sukru Okan — турок, судно не ходит под турецким флагом», — заявили в Центре, отметив, что в этом случае важнее то, под каким флагом было судно, а не личность владельца.

Минобороны России сообщало, что патрульный корабль Черноморского флота «Василий Быков» обнаружил сухогруз, который шел под флагом Палау в украинский порт Измаил и «не отреагировал на требование остановки для досмотра на предмет перевозки запрещенных грузов». В ведомстве заявили, что для «принудительной остановки судна с российского боевого корабля был открыт предупредительный огонь из автоматического стрелкового оружия». После того, как судно остановилось, российские военные высадились на сухогруз и провели досмотр.

Через день Минобороны опубликовало видео досмотра судна. На кадрах, снятых с вертолета, видно, что на палубе стоит человек в военной форме, рядом стоят на коленях люди, держащие руки за головой. Затем военные идут по сухогрузу с оружием в руках, заходят в рубку, и криком требуют остановить двигатель, после чего члены экипажа, находящиеся в рубке, опускаются на колени с руками за головой.