Минобороны РФ показало на видео, как досмотрело в Черном море сухогруз, шедший за зерном в Украину. На записи моряки стоят на коленях

Министерство обороны РФ опубликовало видео задержания и досмотра в Черном море сухогруза «Сукра Окан», который шел в украинский порт Измаил и был остановлен предупредительным огнем 13 августа.

Минобороны РФ сообщило ранее, что патрульный корабль Черноморского флота «Василий Быков» обнаружил сухогруз «Сукра Окан», шедший под флагом Палау, рано утром 13 августа. В ведомстве утверждали, что капитан судна не отреагировал на требование об остановке для досмотра, после чего российский корабль открыл предупредительный огонь. Затем на судно высадился десант с вертолета Ка-29.

Ролик Минобороны начинается с кадров, снятых с вертолета, летающего рядом с сухогрузом. На палубе стоит человек в военной форме, рядом стоят на коленях люди, держащие руки за головой. Затем в видео идут кадры, снятые, вероятно, камерой на шлеме одного из российских военных. В этой части записи военные идут по сухогрузу с оружием в руках, заходят в рубку, и криком требуют остановить двигатель.

Затем члены экипажа, находящиеся в рубке, опускаются на колени с руками за головой. Военные по-английски спрашивают капитана, почему он не остановил сухогруз, тот при помощи коллеги, переводящего на английский, отвечает, что «плохо понял».

Пресс-служба Минобороны РФ утверждает, что после проверки документов и досмотра судно продолжило свой путь. Представитель турецкой компании, владеющей сухогрузом, сообщил телеканалу CNN, что судно на момент проверки было пустым. По его словам, сухогруз направлялся в украинский порт за зерном.

«Русская служба Би-би-си» отмечает, что это первый случай обстрела коммерческого судна вне украинских портов с момента выхода России из зернового соглашения. Украинские власти назвали этот инцидент нарушением норм международного морского права и потребовали тщательного расследования всех обстоятельств случившегося. Также власти Украины рекомендовали капитанам судов, которые направляются в украинские порты или обратно, двигаться как можно ближе к побережью северо-западной части Черного моря.

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