Опубликованы фотографии и технические характеристики отечественного смартфона «Р-ФОН», работающего на Rosa Mobile — операционной системе, основанной на Linux, сообщает «Код Дурова». Информацией о смартфоне поделился глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров ( ) Владимир Зыков.

По его данным, устройство получило 6,7-дюймовый дисплей, процессор MediaTek Helio G99, 8 гигабайт оперативной памяти и 128 гигабайт встроенной памяти, тройную основную камеру с главным модулем на 50 мегапикселей и аккумулятор на 5000 миллиампер-час.

Кроме того, в телефоне установлен слот для двух SIM-карт, модули Wi-Fi, Bluetooth и NFC, порт USB-C, 3,5-миллиметровый аудиовыход для наушников и датчик отпечатка пальца на боковой грани.

Зыков добавил, что выход Rosa Mobile на потребительский рынок запланирован на 2024 год. Для корпоративного сектора и госзаказчиков операционная система выйдет в 2023 году.

Разработчиком операционной системы выступает научно-технический центр информационных технологий РОСА. Ранее издание РБК со ссылкой на главу компании Олега Карпицкого писало, смартфон будет стоить до 40 тысяч рублей.

В России последние несколько лет разрабатывается операционная система для мобильных устройств под названием «Аврора». Первоначально система принадлежала финской компании Jolla, но позднее контрольный пакет акций этой фирмы приобрел владелец группы ЕСН и РБК Григорий Березкин, а к 2020 году основным владельцем прав на ОС стал «Ростелеком».

В 2018 году президент РФ Владимир Путин поручил перевести чиновников на смартфоны на «Авроре», но проект остановился, в том числе из-за опасений правоохранительных органов относительно безопасности системы.

В ноябре 2020 года Путин поручил расширить использование ОС, в том числе в медицинских учреждениях и школах. Помимо этого, планшеты на «Авроре» использовали во время переписи населения в 2021 году.

В декабре 2022 года правительство РФ включило проект «Ростелекома» в «дорожную карту» развития «Нового общесистемного программного обеспечения», который предусматривает создание к 2030 году национальной мобильной экосистемы на ОС «Аврора».

В том же месяце стало известно, что VK, «Яндекс», Сбербанк и «Ростелеком» планируют создать компанию, которая займется разработкой новой мобильной операционной системы на базе Android.