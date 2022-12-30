Российские компании планируют создать свою операционную систему для мобильных устройств на базе Android

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Российские VK, «Яндекс», Сбербанк и «Ростелеком» планируют создать компанию, которая займется разработкой мобильной операционной системы на базе Android для широкого круга пользователей, сообщает «Коммерсант».

Также компания должна создать платформу совместимых с новой ОС мобильных сервисов, которые заменят Google Mobile Services (GMS).

По данным источника газеты, несмотря на то, что пока между компаниями нет строгой договоренности, создание новой платформы отвечает их общим интересам. «Крупные игроки готовы объединиться, чтобы разработать платформу. Она нужна всем, кто хочет, чтобы их приложения обладали адекватным функционалом», — заявил собеседник «Коммерсанта».

Другой источник также обратил внимание, что разработка новой ОС на базе Android обойдется в разы дешевле, чем создание самостоятельной платформы, которой занимается «Ростелеком». Что важнее, большинство приложений российских разработчиков созданы именно под Android, следовательно их не нужно будет адаптировать под новую систему. По мнению собеседника газеты, на реализацию этого проекта может потребоваться около года.

В России последние несколько лет разрабатывается своя операционная система для мобильных устройств под названием «Аврора». Первоначально система принадлежала финской компании Jolla, однако позднее контрольный пакет акций этой фирмы приобрел владелец группы ЕСН и РБК Григорий Березкин, а к 2020 году основным владельцем прав на ОС стал «Ростелеком».

В 2018 году президент РФ Владимир Путин поручил перевести чиновников на смартфоны на «Авроре», но проект остановился, в частности, из-за опасений правоохранительных органов относительно безопасности системы.

В ноябре 2020 года Путин поручил расширить использование ОС, в том числе в медицинских учреждениях и школах. Помимо этого, планшеты на «Авроре» использовали во время переписи населения в 2021 году.

В декабре 2022 года правительство РФ включило проект «Ростелекома» по созданию к 2030 году национальной мобильной экосистемы на ОС «Аврора». Стоимость проекта, который предполагает в том числе выпуск 70 миллионов устройств, оператор оценивал в 480 миллиардов рублей до 2030 года.