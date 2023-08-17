ФСБ заявила о задержании участников движения «Граждане СССР», пытавшихся повредить станции связи, чтобы не допустить рассылку повесток через «Госуслуги»

Управление Федеральной службы безопасности по Красноярскому краю объявило о предотвращении теракта на территории города Зеленогорск, который готовили участники движения «Граждане СССР».

По данным краевого управления ФСБ, сообщает «Интерфакс», в Зеленогорске планировали подорвать базовые станции ПАО «Ростелеком» и АО «ТрансТелеКом».

Таким образом, заявили в ФСБ, участники движения «Граждане СССР» хотели препятствовать рассылке через «Госуслуги» повесток о призыве на военную службу граждан, подпадающих под мобилизацию.

«Для этой цели, через третье лицо они собирались приобрести тротиловые шашки, а также инициирующее взрывное устройство, состоящее из конденсаторной подрывной машинки КПМ-1 с электродетонаторами и бикфордовым шнуром. Однако задуманное злоумышленникам не удалось довести до конца — при получении взрывчатых веществ они были задержаны сотрудниками УФСБ», — говорится в сообщении УФСБ.

Возбуждено уголовное дело о попытке незаконной покупки взрывчатки и покушении на совершение теракта.

«Граждане СССР» отрицают распад Советского Союза, пользуются советскими паспортами, считают нелегитимными нынешние российские власти и отказываются платить налоги, счета ЖКХ и штрафы. Основателем движения «СССР» считается Сергей Тараскин из Зеленограда. В мае 2022 года он был приговорен Зеленоградским судом Москвы к восьми годам колонии общего режима по статье о создании экстремистской организации.

Это движение (под разными названиями, одно из них «СССР») включено в России в перечень экстремистских организаций.

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Все эпизоды Движение «граждан СССР» отрицает распад Советского Союза — их за это клеймят безумцами, сектантами и даже «некрокоммунистами». А если без ярлыков, кто они? 00:00 37:42