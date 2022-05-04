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Суд приговорил к восьми годам колонии бывшего стоматолога, называвшего себя «врио президента СССР»

Источник: ТАСС

Зеленоградский суд Москвы осудил на восемь лет колонии общего режима бывшего стоматолога Сергея Тараскина, называвшего себя «врио президента СССР». Об этом сообщает ТАСС.

Тараскина признали виновным в организации деятельности общественной организации, в отношении которой было принято решение о ликвидации из-за экстремистской деятельности (часть 1 статьи 282.2 УК РФ).

Осужденному зачли в срок наказания полтора года, которые он провел под домашним арестом.

Тараскин объявил себя президентом СССР в 2010 году. Он утверждал, что юридически Советский Союз все еще существует, а Российскую Федерацию называл «ОПГ с признаками тоталитарной секты».

Для координации сторонников, также отрицающих распад СССР, Тараскин создал организацию «Союз славянских сил Руси». В 2018 году, по данным ФСБ, в ней состояли 150 тысяч человек; годом спустя суд признал ее экстремистской. Государственные СМИ в своих сюжетах об организации Тараскина утверждали, что его сторонников уговаривают переоформлять собственность на имя «президента СССР».

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