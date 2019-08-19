Суд признал экстремистской организацию «Союз славянских сил Руси». Ее участники отрицают распад СССР

Верховный суд Коми признал экстремистской общественную организацию «Союз славянских сил Руси». Об этом сообщается на сайте суда.

Решение вступило в силу 16 августа. Деятельность организации на территории России теперь запрещена.

Как сообщает издание «Комиинформ», «Союз славянских сил Руси» запрещен по требованию прокуратуры Коми. Ведомство заявило, что последователи организации призывали к насильственным действиям против евреев и пропагандировали идеи захвата власти. Как минимум двоих последователей «Союза славянских сил Руси» из Коми ранее осудили за возбуждение ненависти или призывы к экстремизму.

«Союз славянских сил Руси» был создан в 2010 году московским стоматологом Сергеем Тараскиным. Он объявил себя «врио президента СССР» и стал назначать губернаторов и мэров во всех регионах страны.

Идеология «Союза славянских сил Руси» основана на убеждении, что юридически СССР не распадался, поэтому действующая в России власть нелегитимна. По данным ФСБ, в 2018 году в организации состояли 150 тысяч человек.

В апреле 2019-го суд в Екатеринбурге отправил на принудительное лечение члена «Союза славянских сил Руси» Андрея Злоказова. Он называл себя «главой Свердловской области РСФСР» и, по данным следствия, требовал от дислоцированных в регионе войск организовать оборону против действующей власти.

В России существуют и другие движения, участники которых отрицают распад СССР.