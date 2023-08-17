Финляндия и Эстония разрешили трем самолетам из РФ пролететь через свое воздушное пространство из-за грозы. Оно закрыто для российских лайнеров с начала войны

Три самолета российских авиакомпаний — «России», «Уральских авиалиний» и Nordwind — из-за грозы пересекли воздушное пространство Финляндии и Эстонии, когда выполняли полеты в Калининград и из него, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Росавиации.

«Росавиация благодарит компетентные органы Финляндии и Эстонии за оказанное содействие. Российская сторона готова обеспечивать безопасное воздушное движение самолетов иностранных государств в воздушном пространстве РФ в случае необходимости», — заявили в ведомстве.

Как сообщает телеграм-канал «Авиаторщина», в ночь на 17 августа грозовой фронт на несколько минут перекрыл единственный для пролета в Калининград над нейтральными водами Финского залива.

Гроза помешала трем самолетам: Airbus A321neo «Уральских авиалиний», летевшему из Калининграда в Москву, Airbus A319 «России», выполнявшего рейс из Петербурга в Калининград, а также Boeing 737 авиакомпании Nordwind, который направлялся из Калининграда в Самару.

Бортам «Уральских авиалиний» и Nordwind помогла Финляндия, разрешив зайти в ее воздушное пространство для обхода грозы, а Эстония впустила в свое небо лайнер «России». Все три самолета залетели в воздушное пространство Финляндии и Эстонии примерно на 5-10 минут, пишет «Авиаторщина».

После начала полномасштабного вторжения России в Украину многие западные страны, в том числе США, Великобритания и все страны Евросоюза, закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. В ответ РФ закрыла свое небо для нескольких десятков стран.

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