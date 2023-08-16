WSJ: США разрабатывают план экспорта зерна из Украины без участия России

США обсуждают с Украиной, Турцией и рядом других стран варианты экспорта украинской сельхозпродукции после окончания действия зерновой сделки, пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, рассматривается план вывоза украинского зерна по Дунаю, предполагающий, что к октябрю по реке ежемесячно будет перевозиться четыре миллиона тонн сельхозпродукции.

Речным путем, а также по Черному морю украинское зерно собираются доставлять в порты на территории Румынии, а уже оттуда отправлять покупателям по всему миру.

Для обеспечения безопасности перевозок таким маршрутом, пишет WSJ, США рассматривают «все потенциальные варианты, включая военные решения».

Издание отмечает, что вывоз зерна из Украины по Дунаю через румынские порты займет больше времени и будет стоить дороже, чем маршрут по Черному морю.

Украинское зерно ранее вывозилось из черноморских портов в рамках зерновой сделки, однако 17 июля Россия объявила, что не будет продлевать действие соглашения, сославшись на то, что условия, на которых она согласилась участвовать, не выполняются.

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