Умер генерал ФСО Геннадий Лопырев, отбывавший в колонии срок за взятки

В Рязанской области умер генерал Федеральной службы охраны РФ Геннадий Лопырев, отбывавший срок за получение взяток, сообщает ТАСС.

Как рассказал председатель Общественной наблюдательной комиссии Рязанской области Виктор Боборыкин, 16 августа Лопырев почувствовал себя плохо в колонии, его доставили на скорой помощи в гражданскую больницу, где он скончался.

Причиной смерти генерала стала болезнь, добавил Боборыкин в комментарии РИА Новости, но не уточнил, о каком заболевании идет речь.

Геннадий Лопырев руководил Службой охраны ФСО на Кавказе. Его задержали в ноябре 2016 года по обвинению в получении взяток за покровительство при заключении госконтрактов. Сообщалось, что при обыске у Лопырева нашли миллиард рублей. Источники РБК рассказывали, что на своем посту Лопырев на протяжении нескольких лет курировал строительство государственных резиденций, в том числе комплекса «Бочаров ручей» для президента РФ.

В ноябре 2017 года Лопырева приговорили к десяти годам колонии строгого режима и штрафу в 150 миллионов рублей, признав виновным в получении взятки на общую сумму 6,3 миллиона рублей и незаконном хранении патронов. Позднее приговор был смягчен до девяти лет и восьми месяцев лишения свободы, поскольку из него исключили обвинение в незаконном обороте оружия. Лопырев отбывал наказание в ИК-3 в Рязанской области.