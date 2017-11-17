Генералу ФСО дали десять лет колонии за получение взятки

Суд сохранил Лопыреву генеральское звание и не стал лишать его государственных наград. Ему вернут все имущество, за исключением 6 миллионов рублей, арестованных на счетах.

Знаменский гарнизонный военный суд приговорил к десяти годам колонии генерала Федеральной службы охраны Геннадия Лопырева. Его признали виновным в получении взятки на общую сумму 6,3 миллиона рублей и незаконном хранении патронов.

Лопырев, который руководил Службой охраны ФСО на Кавказе, был задержан 25 ноября 2016 года и отправлен под арест. По версии следствия, он получал взятки за покровительство при заключении госконтрактов. Сообщалось, что при обыске у Лопырева нашли миллиард рублей.

Источники РБК рассказывали, что на своем посту Лопырев на протяжении нескольких лет курировал строительство государственных резиденций, в том числе комплекса «Бочаров ручей» для президента России.