Украинский проект «Хочу жить», помогающий российским военным сдаваться в плен, будет добиваться передачи в Украину российских политзаключенных

Украинский проект «Хочу жить», который помогает российским военным сдаваться в плен, начнет помогать политзаключенным в России, сообщает пресс-служба проекта.

«Почти 20 тысяч граждан РФ подверглись задержаниям, минимум 636 человек стали фигурантами „антивоенных“ уголовных дел с начала вторжения России в Украину. Многие из них получили страшные сроки по 7-12 лет тюрьмы за репосты антивоенных картинок в соцсетях», — говорится в телеграм-канале «Хочу жить».

Проект будет предоставлять российским политзаключенным юридическое сопровождение, а также «посильную помощь» в освобождении тех, кто выступает против войны. «Мы будем инициировать передачу таких людей в Украину (через обмен или другими способами) с возможностью обеспечения политического убежища в Украине и в странах Европейского союза», — говорится в заявлении.

«Хочу жить» — это государственный проект, созданный Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными осенью 2022 года. Его поддерживают Минобороны Украины и Главное управление разведки. Основной задачей проекта является обеспечение безопасной сдачи в плен российских военных, которые не хотят участвовать в войне.

Читайте также

Украинский проект «Хочу жить», который помогает военным из РФ сдаться, провел среди военнопленных социологическое исследование Результаты очень интересные. Но методология вызывает серьезные сомнения

Читайте также

Украинский проект «Хочу жить», который помогает военным из РФ сдаться, провел среди военнопленных социологическое исследование Результаты очень интересные. Но методология вызывает серьезные сомнения