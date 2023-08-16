Украинский проект «Хочу жить», помогающий российским военным сдаваться в плен, будет добиваться передачи в Украину российских политзаключенных
Украинский проект «Хочу жить», который помогает российским военным сдаваться в плен, начнет помогать политзаключенным в России, сообщает пресс-служба проекта.
«Почти 20 тысяч граждан РФ подверглись задержаниям, минимум 636 человек стали фигурантами „антивоенных“ уголовных дел с начала вторжения России в Украину. Многие из них получили страшные сроки по 7-12 лет тюрьмы за репосты антивоенных картинок в соцсетях», — говорится в телеграм-канале «Хочу жить».
Проект будет предоставлять российским политзаключенным юридическое сопровождение, а также «посильную помощь» в освобождении тех, кто выступает против войны. «Мы будем инициировать передачу таких людей в Украину (через обмен или другими способами) с возможностью обеспечения политического убежища в Украине и в странах Европейского союза», — говорится в заявлении.
«Хочу жить» — это государственный проект, созданный Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными осенью 2022 года. Его поддерживают Минобороны Украины и Главное управление разведки. Основной задачей проекта является обеспечение безопасной сдачи в плен российских военных, которые не хотят участвовать в войне.