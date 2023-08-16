МВД России предложило предоставлять полиции доступ к переписке россиян до санкции суда

МВД разработало поправки к закону «Об оперативно-розыскной деятельности», согласно которым любая информация, передаваемая через интернет, будет приравнена к необходимым для следственных действий данным, сообщает «Коммерсант». Соответствующий документ опубликован на Федеральном портале нормативных правовых актов.

Правоохранительные органы хотят до судебного предписания получать доступ к данным, в том числе текстовым сообщениям и технической информации о подключениях из дата-центров, облачных хранилищ, от операторов связи и с устройств граждан.

В пояснительной записке авторы проекта обосновывают необходимость принятия поправок тем, что в России широкое распространение получили интернет-преступления, совершенные, например, с использованием VPN-сервисов с целью «сокрытия следов преступления». В большинстве подобных уголовных дел следователям не удается найти преступников. Авторы проекта объясняют это «недостаточными оперативными возможностями» полиции, поскольку многие доказательства можно уничтожить дистанционно.

«Коммерсант» напоминает, что сейчас для доступа к сообщениям, защищенным тайной переписки, МВД должно получить решение суда. По словам юриста Артема Яблокова, предлагаемые изменения призваны упростить процедуру для полиции. «Но разрешение суда нужно будет в любом случае, хоть и постфактум», — добавил он.

Юрист Антон Гусев отметил, что упрощение удаленного доступа полиции к данным граждан «чревато злоупотреблениями».

В июле премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому ФСБ с 1 сентября получит круглосуточный удаленный доступ к информационным системам и базам данных служб заказов такси, включенных в реестр организаторов распространения информации.

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