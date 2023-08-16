Генпрокуратура РФ объявила «нежелательной» организацию «За свободную Россию»

Генеральная прокуратура РФ «нежелательной» организацией зарегистрированную в Польше ассоциацию «За свободную Россию» (Stowarzyszenie «Za Wolna Rosje»).

В сообщении ведомства говорится, что «идейными вдохновителями этой организации являются сбежавшие в Польшу и ставшие резидентами стран Евросоюза Анастасия Сергеева и Мария Хармаст».

Сергеева и Хармаст, объявила Генпрокуратура РФ, «вовлекают россиян в ряды добровольческих батальонов в составе вооруженных сил Украины, готовят так называемые „группы сопротивления“».

Основатели организации, говорится в сообщении, «выступают с резкой антироссийской повесткой» и «вместе с представителями несистемной оппозиции, уехавшими из России, они устраивают для западной публики театрально-политические акции, рассчитанные на привлечение внимания и денежных средств».

Сайт ассоциации «За свободную Россию» в настоящий момент недоступен. Из сохраненных в архивах информации следует, что организация была основана в 2014 году и заявляла своей целью «реализацию проектов, направленных на помощь демократическому движению в России, информирующих о проблемах и деятельности движения в России, предлагающих межкультурный диалог, образовательные программы и консолидацию российского демократического движения в Европе».

В ассоциации в инстаграме, обращает внимание «Медиазона», последний пост был опубликован в начале января.

Список «нежелательных» организаций в России существует с 2015 года. Ассоциация «За свободную Россию» стала 105-й организацией, которой власти РФ присвоили такой статус.

За сотрудничество с «нежелательными» организациями российское законодательство предусматривает ответственность вплоть до уголовной.

Не только «нежелательные»

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